La mise en place de France Travail est "la suite logique du rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi", déclare Jean-Pierre Benazet, jeudi 11 mai 2023. Le président de Cheops, réseau des Cap emploi, présente les actualités et résultats de ces organismes de placement spécialisés. Il valorise le rapprochement entamé en 2019 avec Pôle emploi via des "lieux uniques d’accueil". Selon Cheops, la démarche a des effets encourageants sur l’emploi des personnes handicapées mais leur taux de chômage demeure environ deux fois plus élevé que le taux tous publics.