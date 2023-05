Jean-Christophe Combe et Agnès Firmin Le Bodo lancent une mission sur le droit de visite en Ehpad

Le ministre des Solidarités et de l’Autonomie et la ministre chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé annoncent, vendredi 21 avril 2023, lancer une mission sur le droit de visite en Ehpad, celui-ci ayant été inscrit dans la PPL sur le bien vieillir, en première lecture à l’Assemblée (lire sur AEF info). La mission aura pour vocation de trouver des pistes et d’émettre des recommandations pour s’assurer que le droit de visite en Ehpad soit effectif et toujours respecté. Laurent Frémont, spécialiste du droit public et cofondateur du collectif Tenir ta main, devra recueillir les témoignages de séparation de leur proche en Ehpad et devra apprécier les moyens nécessaires pour réinventer une alliance, restaurer la "culture de la confiance", "en faisant toute la place aux initiatives organisationnelles sur le sujet". Son rapport sera remis aux ministres le 15 septembre 2023.