Le projet de "plateforme numérique pour l’enseignement supérieur", né après la pandémie de Covid qui avait mis en évidence un manque en matière de solution souveraine de classe virtuelle, est opérationnel. La Dgesip Anne-Sophie Barthez l’a présenté le 16 mai 2023. Il consiste en quatre "briques" logicielles open source et services associés proposées aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche avec des outils de classes virtuelles et de webinaires, de vidéos à la demande, de tableaux de bords pédagogiques et d’un espace collaboratif sur les examens à distance.