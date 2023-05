Le ministre de l’Économie et des Finances veut "remonter la part de l’industrie dans le PIB de 10 à 15 %", explique-t-il mardi 16 mai en présentant les grandes lignes du projet de loi "Industrie verte". Pour ce faire, il veut mobiliser les financements privés, via deux dispositifs principaux : le lancement d’un nouveau produit d’épargne à destination des jeunes de moins de 18 ans, investi dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, avec un régime fiscal attractif ; le développement du capital investissement dans l’assurance-vie et l’épargne retraite.