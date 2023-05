Le projet de loi sur l’industrie verte entend "faire de la France le leader des technologies vertes nécessaires à la décarbonation" et "verdir les industries existantes", précise Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, mardi 16 mai 2023 en conseil des ministres. Parmi les 15 mesures présentées figure un nouveau crédit d’impôt évalué à 500 M€, le C3IV, destiné à "soutenir les secteurs industriels qui contribuent aux objectifs de neutralité carbone". Il concernera les investissements dits incorporels (brevets et licences) et pourra se cumuler avec le CIR.