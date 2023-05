Du 31 mai au 2 juin 2023, se déroulera au sein du Parlement européen à Strasbourg la seconde édition de l’Assemblée des étudiants européens (#ESA23), initiative portée par l’université Grenoble Alpes, en partenariat avec l’université de Strasbourg (qui co-organise) et CY Cergy Paris université (qui envoie des étudiants journalistes couvrir les trois journées).ESA23 est une "initiative pédagogique innovante venant d’étudiants et de personnels de plusieurs alliances d’universités européennes (Unite!, Civica, Eutopia et Epicur) pour débattre de l’avenir de l’Europe et contribuer à son renouveau démocratique par le biais de délibérations citoyennes par et pour les étudiants".230 étudiants de 30 pays européens vont préparer des recommandations sur dix thèmes concernant l’autonomie stratégique de l’UE, dans le but de les restituer à des décideurs européens lors de la clôture de l’événement.