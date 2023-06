Répartition des financements PIA : "J’ai l’impression que la ministre cherche à rééquilibrer" (E. Blond, université d’Orléans)

Projet Excellences, convention territoriale avec l’université de Tours, création d’une faculté de médecine… Le président de l’université d’Orléans, Eric Blond, fait un point d’étape des chantiers en cours lors d’une interview avec AEF info, le 16 mai 2023. Il se montre satisfait des moyens attribués pour la création de la faculté de médecine, soulignant que "le gouvernement respecte ses engagements". Lauréat des appels à projets Excellences, ASDESR et PUI (déposé par Tours), alors qu’il s’inquiétait du traitement réservé aux universités qui ne sont ni idex, ni isite, Eric Blond estime que "la ministre Sylvie Retailleau cherche à rééquilibrer". Il s’oppose toutefois à l’objectif de 5 % de réduction des budgets des ministères annoncé par Bruno Le Maire, alors que son établissement a vu ses effectifs grimper de 35 % en sept ans, pour une dotation en hausse de 8 % sur la même période.



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

AEF info : Où en est votre projet de convention de coordination territoriale (sans chef de file) avec l’université de Tours et l’Insa Centre-Val de Loire ?

Eric Blond : Cela fait un an déjà que nous y travaillons, à partir de différents groupes de travail sur le numérique, la santé, etc. Nous commençons maintenant à réfléchir à la gouvernance, ce qui est un bon signe. Quand on arrive à ce point-là de la discussion, c’est qu’on a déjà bien avancé. Nous nous tournons vers un modèle sans président, car on a toujours bien fonctionné à trois jusqu’à maintenant. Quel que soit le mode de gouvernance, si des équipes ne veulent pas travailler ensemble, elles ne le feront pas. C’est pourquoi nous avançons autour de projets : la santé avec une première année de médecine en commun entre les deux universités ; le schéma de vie étudiante… Avec le projet Excellences "Minerve", porté par Orléans avec Tours, nous sommes embarqués ensemble pour dix ans. Le projet ASDESR , dont nous sommes aussi lauréats, nous engage également sur neuf ans. Le seul petit frein qui demeure, c’est la question des moyens, sujet sur lequel nous n’avons pas encore eu de discussion avec le ministère. Si nous voulons par exemple développer tout le volet innovation de la coordination territoriale, ce sera difficile de le faire sans personnel.

AEF info : Votre projet Excellences "Minerve" comprend la création de deux pôles de recherche et formation, l’un dans le domaine des sciences, le deuxième dans celui de la réadaptation physique. Il prévoit aussi des innovations pédagogiques. Comment progresse sa mise en œuvre ?

"Nous offrons à notre école interne de kinésithérapie la possibilité d’être pleinement universitaire."

Eric Blond : Nous avons fait la réunion de lancement officielle le mardi 9 mai. Ces projets sont toujours longs à démarrer : les premières actions seront visibles sur le terrain à partir de l’hiver 2023, mais surtout à la rentrée 2024, puisque nous refondons une partie de l’offre de formation.

La fédération en matière de recherche dans le domaine de la réadaptation est la première action déjà en place. Avec cette structuration, nous offrons à notre école interne de kinésithérapie la possibilité d’être pleinement universitaire. C’est pourtant l’axe de notre projet Excellences qui a suscité le plus d’opposition, en l’occurrence parmi les enseignants en kinésithérapie. Nous étions trop en avance et n’avons pas laissé à ces collègues le temps de constater quel était leur intérêt dans ce projet. Ce qui a fini par jouer dans leur appropriation de cette démarche, c’est l’arrivée de la faculté de médecine, car ils ont bien compris qu’ils en seraient dépendants s’ils ne développaient pas leur propre activité de recherche.

AEF info : En quoi votre projet Excellences bénéficie-t-il à l’université de Tours ?

Eric Blond : Le projet comprend un ensemble d’outils pédagogiques, que l’on appelle des "X-Labs", et qui sont travaillés avec Tours. L’idée est d’avoir dans nos deux établissements des ingénieurs pédagogiques qui travaillent ensemble sur le développement de ces outils.

L’autre aspect du projet Minerve, c’est le financement de bourses permettant aux étudiants de faire de l’apprentissage en master dans les laboratoires de nos deux universités. L’idée est de positionner les étudiants en master recherche comme des apprentis. Comme nous peinons à recruter des ingénieurs d’étude ou de recherche, cet apprentissage permettrait de faire découvrir aux étudiants des métiers de laboratoire qu’ils ne connaissent pas, et donc de nous aider à avoir un vivier. Il aiderait aussi les étudiants à mieux se projeter dans la thèse, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre en doctorat.

AEF info : Depuis la rentrée 2022, l’université d’Orléans a ouvert une Pass et une LAS, dans le but à terme de dispenser les trois cycles d’études médicales (lire sur AEF info). Comment avance la création de la faculté de médecine ?

Eric Blond : Pour le moment, depuis le début du projet, le gouvernement nous a donné à chaque fois les moyens – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de problèmes. Le gouvernement respecte ses engagements et Matignon s’est engagé à assurer la continuité de la mesure prise par Jean Castex. Le Cneser vient donc d’adopter l’accréditation du premier cycle pour cinq ans (lire sur AEF info). Nous avons actuellement 105 inscrits en Pass et 390 en LAS, mais je préférerais un modèle 100 % LAS. Avec ces deux dispositifs, qui donnent accès à la même année, nous fabriquons notre propre hétérogénéité pour l’année suivante. À un moment donné, il faudra faire un choix, mais il faut que ce soit le même à Orléans et à Tours puisque nous avons pour objectif de dispenser la même première année dans la région.

AEF info : Vous êtes en train de modifier le régime indemnitaire des personnels Biatss, suscitant la colère du syndicat Snasub-FSU qui juge vos mesures injustes. Qu’avez-vous à répondre ?

"Quand vous avez sur la même fonction plus de 500 € d’écart de rémunération par mois avec l’administration la plus proche de chez vous, il faut faire quelque chose si vous ne voulez pas perdre tous vos cadres."

Eric Blond : La révision de notre Rifseep s’est faite dans un contexte de forte tension sur les recrutements des cadres, avec la concurrence d’autres administrations de la région, mais aussi des universités parisiennes qui démarchent directement nos personnels. Nous essayons de nous positionner, pas au niveau le plus élevé, car nous n’avons pas les moyens, mais pas trop loin.



À l’arrivée, pour les catégories C, nous sommes au-dessus du rectorat et de l’université de Tours ; et pour les catégories B et A, nous sommes un peu en dessous du rectorat et au-dessus de Tours. Les catégories A partant de loin, il y a un effet de rattrapage et donc une revalorisation plus importante pour ces agents, ce qui déplaît à la FSU qui aurait voulu la même augmentation pour tous. Cela crée une tension, j’en suis bien conscient, mais quand vous avez sur la même fonction plus de 500 € d’écart de rémunération par mois avec l’administration la plus proche de chez vous, il faut faire quelque chose si vous ne voulez pas perdre tous vos cadres.

AEF info : Il y a un an, vous vous inquiétiez dans nos colonnes du sort qui serait réservé aux universités comme Orléans, qui ne sont ni idex, ni isite. Depuis, vous avez été lauréat des appels à projets Excellences (lire sur AEF info) et ASDESR (lire sur AEF info), sans compter l’université de Tours dont le projet PUI a été présélectionné (lire sur AEF info), initiative à laquelle vous êtes associés. Êtes-vous rassuré ?

Eric Blond : Oui, j’ai l’impression que la ministre de l’ESR, Sylvie Retailleau, cherche à rééquilibrer. Et puis, il y a aussi eu le rapport de la Cour des comptes "Universités et territoires" qui pointait qu’on ne pouvait pas concentrer tous les moyens sur quelques endroits. Enfin, le fait que l’on dépose désormais tous nos dossiers ensemble avec l’université de Tours est un avantage certain.

AEF info : Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé une baisse de 5 % des dépenses des ministères, dans le but de réduire le déficit public. Qu’en pensez-vous ?

"À Orléans, nous avons connu une augmentation de nos effectifs de 35 % en sept ans, alors que notre dotation n’a augmenté dans le même temps que de 8 %, pour une inflation de 6 % "

Eric Blond : Cela m’inquiète beaucoup. Je ne vois pas l’intérêt de nous faire travailler sur les COMP pour de petites sommes, si, de l’autre côté, ils nous réduisent notre subvention. Appels à projets, COMP… Ce sont des moyens en plus, pour faire des choses en plus – et c’est très bien. Mais nous voulons aussi des moyens pour les missions que nous avons à assurer depuis toujours, et que nous n’arrivons plus à assurer aujourd’hui. Cette partie-là n’est jamais regardée.