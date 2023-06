Si l’université Paris-Saclay s’inscrit déjà au cœur d’un écosystème "dense et bien structuré", elle ambitionne, grâce à son projet de PUI, "de renforcer son pilotage stratégique de l’innovation avec des financements associés et de faire ainsi passer à l’échelle certaines actions", assure sa présidente Estelle Iacona, dans une interview à AEF info, mi-mai 2023. En effet, l’université souhaite ainsi "encore mieux acculturer et sensibiliser à l’innovation les chercheurs et étudiants", "faciliter l’accès des industriels aux compétences et savoir-faire des laboratoires" et "assurer un meilleur continuum" en identifiant les besoins ou les dispositifs redondants. En outre, Estelle Iacona souligne la volonté "de créer 25 start-up deep tech issues des laboratoires et 75 de l’environnement de l’université d’ici quatre ans".