Ouverte le 3 avril, 2023, la campagne de transmission du bilan pédagogique et financier des organismes de formation se poursuit jusqu’au 31 mai. Le BPF retrace l’activité des organismes "en matière de formation professionnelle au titre du dernier exercice comptable clos". Il doit être transmis tous les ans à l’administration, sans quoi "la déclaration d’activité [de l’organisme de formation] devient caduque", rappelle le ministère du Travail sur son site, le 15 mai. Depuis 2020, la déclaration du BPF s’effectue en ligne sur le site "Mon Activité Formation". Une télédéclaration qui "fait foi" et qui n’a plus à s’accompagner de l’envoi d'"une copie signée du BPF par courrier à la Dreets". Pour aider les organismes de formation dans leurs démarches, le ministère a publié un "guide utilisateur de la télédéclaration du BPF".