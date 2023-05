Afin de "répondre à des nombreux défis urgents", les députés Pierre Morel-À-L’Huissier (Liot, Lozère) et Yannick Monnet (GDR, Allier) plaident pour "la création d’un ministère délégué chargé de la sécurité civile et de la gestion des crises". Dans une tribune diffusée par le Journal du dimanche et publiée samedi 13 mai 2023, les élus justifient cette idée notamment pour résoudre "la crise du volontariat". Le parlement examinera prochainement une proposition de loi sénatoriale instaurant entre autres une réduction des cotisations pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.