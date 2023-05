Le président de la Fage, Étienne Matignon, juge que les positions des étudiants sont plus "tranchées" qu’avant en raison de leur précarité croissante, lors d’une interview à AEF info le 15 mai 2023. Un mouvement de fond à l’origine d’un changement de doctrine de la 1re organisation étudiante, qui défend désormais une aide universelle de 800 €. L’association reconnaît une "volonté d’action" sur la transition écologique et les bourses de la part de la ministre Sylvie Retailleau. La Fage plaide aussi pour la généralisation de l’approche par compétences et la personnalisation des cursus, afin de "sortir de la logique de diplomation". Alors que les élections au Cneser commencent le 5 juin, l’association ne s’avance pas sur les conséquences électorales de la création de l’Union étudiante, mais affirme être l’organisation "la plus développée sur les campus de France".