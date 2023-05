Depuis juillet 2022, la création du secrétariat général à la planification écologique n’en finit pas de faire phosphorer les think tank. Après l’Iddri appelant à la sobriété en matière de gouvernance du climat, le Comité 21 expose dix propositions pour faire évoluer la planification écologique. Dont celle, à terme, de "rassembler" France Stratégie et le SGPE. L’économiste Philippe Dessertine, président du réseau, préconise surtout au secrétariat de travailler à des hypothèses de "rupture plus forte" pour envisager "une planification qui dépasse l’extrapolation du système actuel".