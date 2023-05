Le CTMESR rejette l’arrêté d’application du Rifseep aux personnels de bibliothèques

Le CTMESR réuni mercredi 14 février a rejeté par 7 voix contre, 2 pour et 5 abstentions un projet d’arrêté d’application du Rifseep aux corps de conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. Ce texte précise les plafonds annuels, les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise et les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel. L’instance a par ailleurs validé un projet de décret modifié relatif à la création de comités techniques auprès de la ministre de l’ESRI, en vue des élections professionnelles de décembre 2018. Enfin, un point d’information a été présenté sur un projet d’arrêté d’adhésion au dispositif de dématérialisation des bulletins de salaires.