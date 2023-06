Alors que ce 6 juin 2023 se déroule la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l’expression d’agents publics de plusieurs institutions – telles que l’Insee ou des juridictions financières – peu habituées à un tel positionnement, repose la question de l’obligation de réserve des fonctionnaires. Si cette obligation est indissociable de la liberté d’expression, elle fait l’objet de réévaluations de circonstances relatives aux évolutions des politiques internes des institutions et des gouvernements, analyse Antony Taillefait, professeur de droit public et directeur du master en formation continue "Management et droit des organisations scolaires (M@dos)" à l’Université d’Angers.