L’université de Franche-Comté, l’EFS et Supmicrotech-ENSMM font partie des lauréats de l’appel à projet ASDESR, dont les résultats ont été annoncés en avril dernier. Grâce à une enveloppe de 2,682 M€, ils souhaitent développer le mécénat en constituant une équipe dédiée, composée de cinq personnes (dont trois fundraisers expérimentés). Parmi les actions que les mécènes pourraient financer : des chaires industrielles, des bourses pour la mobilité des étudiants, du matériel ou encore de nouvelles plateformes technologiques – en lien avec les trois causes identifiées pour mobiliser les mécènes (la recherche au profit de l’environnement et de la santé ainsi que l’égalité des chances).