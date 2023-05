Le nombre de déclarations d’atteintes "anti-LGBT +" est reparti à la hausse en 2021 (SSMSI)

Les déclarations de crimes et délits "anti-LGBT+" ont augmenté de 28 % en 2021 par rapport à l’année précédente et les contraventions de 16 %, selon une étude annuelle du SSMSI , publiée lundi 16 mai 2022. Au total, ce sont près de 3 790 atteintes en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre qui ont été enregistrées par les forces de sécurité l'an passé. Cette hausse du nombre de signalements s’inscrit dans un contexte "d’amélioration de l’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie", bien que le phénomène de sous-déclaration existe toujours.