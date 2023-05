Le ministre du Logement, Olivier Klein, a officiellement installé le 16 mai 2023 un observatoire du sans-abrisme qui a vocation à centraliser et partager les données relatives aux besoins et aux solutions existantes en la matière avec les associations et les collectivités. La Fédération des acteurs de la solidarité et la Fondation abbé Pierre saluent cette initiative auprès d’AEF info, mais souhaiteraient que cette instance soit indépendante. Ils rappellent aussi attendre depuis plusieurs mois les annonces relatives à la poursuite du plan Logement d’abord.