12 nouveaux IHU et 4 nouveaux bioclusters : c’est ce qu’annonce le gouvernement mardi 16 mai 2023 dans le cadre du plan "Innovation Santé 2030" doté de 7,5 Md€, dont 1,7 Md€ pour la recherche biomédicale. Ces projets visent à renforcer la recherche et "réduire le clivage entre recherche et soins". Sur les 12 nouveaux IHU, 5 reçoivent entre 30 et 40 M€, 5 ont 20 M€, et 2 ont 5 M€ et bénéficieront de 5 M€ en plus selon l’évolution du projet. Par ailleurs, 100 M€ supplémentaires sont investis sur 16 infrastructures nationales en biologie et santé et un AAP "chaires d’excellence en biologie/santé" sera lancé prochainement.