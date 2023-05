La réforme de 2018 confie aux opérateurs de compétences deux missions de contrôle à exercer auprès des organismes de formation : celle de contrôle du service fait à présent bien ancrée dans les pratiques, et celle de contrôle qualité plus récemment mise en œuvre et moins bien appréhendée par les prestataires. Afin de clarifier les contours de ces deux types de contrôle, Ocapiat vient de publier une charte adoptée lors de son conseil d’administration du 10 mai 2023. Ce document précise notamment les modalités des contrôles ainsi que les sanctions éventuelles.