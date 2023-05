"La position de l’Abes en tant que producteur et diffuseur de métadonnées, dans un paysage de l’IST bouleversé par les défis de la transition bibliographique et de la science ouverte, gagnerait à être clarifiée et sa place dans la cartographie institutionnelle qui en découle, mieux précisée". C’est le constat du HCERES dans un rapport d’évaluation publié le 10 mai 2023 (1). Est jugée nécessaire une "clarification" du rôle et des missions de l’agence, qui ont évolué sans changement statutaire. L’Abes a changé de directeur en octobre dernier et va engager son projet d’établissement 2024-2028.