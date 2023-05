Lors du premier comité de suivi de l’accord interministériel de janvier 2022 sur la protection sociale complémentaire en santé des agents de l’État, qui s’est tenu le 15 mai 2023, la DGAFP a annoncé que l’entrée en vigueur des contrats en santé se fera à partir du 1er janvier 2025 et non du 1er janvier 2024 comme prévu par l’accord interministériel et l’ordonnance du 17 février 2021. Il s’agit de laisser plus de temps aux ministères dont les négociations ont pris du retard. Tous basculeront en janvier 2025 sauf le MTE, qui pourrait conserver la date de 2026. 2029 est maintenu pour la CDC.