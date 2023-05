Eucor - Le Campus européen obtient "un soutien d’un million d’euros pour deux actions phares, dans le cadre du contrat triennal 'Strasbourg capitale européenne 2021-2023'", indiquent le 9 mai 2023 ses deux universités françaises (Unistra et UHA), qui en sont destinataires. Ce contrat (associant les collectivités - région, CEA, Eurométropole et ville de Strasbourg - et l’État) promeut "le rayonnement européen de Strasbourg", à travers des fonds de soutien. Sont ainsi financées des actions de développement de la vie étudiante et de la mobilité transfrontalière : accompagnement personnalisé, tour cycliste, etc. (566 000, au titre du "fonds démocratie"). Le "fonds recherche" dédié à Eucor (506 000 €) participe à la mise en œuvre de deux chaires transfrontalières, l’une en sciences quantiques [avec le recrutement de la chercheuse Anja Metelmann, au Centre européen de sciences quantiques], l’autre en eau et durabilité.