Le CHU de Lille propose à ses praticiens hospitaliers, MCU-PH et PU-PH, de les décharger d’une partie de leur activité de soin pour se consacrer à des projets de recherche validés par ses soins. Ce dispositif est lancé pour la première fois cette année. "Nous avons la volonté de donner le goût de la recherche aux jeunes générations", indique Brigitte Courtois, directrice de la recherche et de l’innovation, jointe par AEF info mi-mai 2023. Cette mesure fait d’ailleurs partie d’une politique plus large d’incitation à la recherche au sein du CHU.