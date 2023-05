"Avec 144 projets de centres de R&D accueillis (+8 %), la France réalise l’une des plus belles progressions en Europe et creuse encore l’écart avec l’Allemagne", annonce le baromètre Ernst & Young de l’attractivité intitulé "la France devant, malgré tout", publié le 11 mai 2023. En effet, "les investissements liés à la R&D constituent le premier critère d’attractivité de la France", qualifiée de "championne d’Europe de l’innovation". En outre, la French Tech "tire son épingle du jeu avec plus 13 Md€ récoltés". EY souligne que l’industrie "est redevenue un moteur de l’attractivité française".