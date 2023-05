L’assouplissement des jurys de VAE pour devenir aide-soignant ou auxiliaire de puériculture va être prolongé

Prévu par les mesures prises à l’été 2022 dans le cadre du plan d’aide sur les urgences médicales, l’assouplissement lié à la composition des jurys de VAE pour accéder aux diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, va être prolongé. Cette disposition, portée par un arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux mesures de sortie de crise sanitaire et issue de la mission flash sur les urgences médicales, a effet pris fin le 30 septembre. Un projet de décret examiné par la CNNCEFP le 18 octobre, prévoit de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2023. Pour pallier les difficultés de réunion des jurys de VAE dans une période de tensions sur les recrutements dans ces métiers, leur composition est assouplie. Pour ces deux diplômes, le jury peut être composé de deux membres, "dont au moins un représentant qualifié des professions", et se réunir en "visioconférence avec le candidat".