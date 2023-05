La ministre de la Transition énergétique réunit seize pays européens membres de l’Alliance du nucléaire, mardi 16 mai 2023 à Paris, soit cinq États de plus qu’en mars dernier. L’entourage d’Agnès Pannier-Runacher y voit la preuve d’une véritable "alliance diplomatique", capable de peser dans les négociations à Bruxelles en vue d’imposer la reconnaissance du nucléaire et de la faire figurer parmi les technologies stratégiques du projet de règlement "net zero industry act".