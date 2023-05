Dans un rapport sur les activités de l’agence de l’eau Adour-Garonne depuis 2018, publié lundi 15 mai 2023, la Cour des comptes pointe un manque d’ambition en termes de qualité des masses d’eau et peu d’évolution de la politique de la redevance. Elle souligne toutefois une meilleure prise en compte de l’adaptation au changement climatique par le Sdage, notamment par le renforcement de l’animation territoriale et de l’approche transversale. Parmi ses recommandations, elle cite l’évaluation des dispositifs d’aides et l’amélioration de la connaissance des volumes prélevés.