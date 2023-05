74 millions de milliards. C’est le nombre de calculs qu’Adastra, le supercalculateur du Cines de Montpellier peut effectuer en une seconde. Inauguré le 4 mai 2023, il est 20 fois plus puissant que son prédécesseur Occigen. Cette puissance lui permet d’être 11e au Top 500, le classement mondial des supercalculateurs et dans le top 3 du Green 500", indique Michel Robert, directeur du Cines, à AEF info le 11 mai. "Nous sommes une vitrine, nous devons être exemplaires, notamment sur la sobriété énergétique", fait-il valoir. Adastra, qui a coûté 30 M€, a été acquis par Genci et financé par l’État.