Galileo Global Education et l’Apec ont signé le 15 mai 2023 un accord pour une durée de trois ans qui a pour but d’aider les étudiants des écoles du groupe dans leur recherche d’alternance et de stage, en leur faisant bénéficier d’actions conjointes (coachings, ateliers collectifs, jobdating…). Les étudiants en master, les alternants et les jeunes diplômés auront accès aux manifestations et outils de l’Apec à distance et en présentiel. Et les écoles du groupe bénéficieront des ressources digitales de l’association. Le partenariat a également pour objectif d’accompagner les équipes du groupe GGE dans leurs besoins en recrutement et leurs pratiques RH. Cet accord bénéficiera chaque année à 20 000 étudiants dont 13 000 alternants.