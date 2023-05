"La Commissaire Mariya Gabriel m’a informée qu’elle doit être présentée aujourd’hui au président de la République de Bulgarie pour recevoir le mandat institutionnel de former un gouvernement et a présenté sa démission en tant que membre du Collège des Commissaires", annonce, lundi 15 mai 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui accepte la démission de Mariya Gabriel. Margrethe Vestager et Margaritis Schinas sont chargés de superviser son portefeuille qui couvre l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse.