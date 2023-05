Dans le cadre des travaux menés sur la réforme du service public de l’emploi, l’Igas et l’IGF font des propositions afin de rendre le futur France Travail plus efficace que le système actuel. Les deux inspections considèrent qu’il existe des marges de progression sur "la coordination des acteurs du SPE, le diagnostic initial de la situation des demandeurs d’emploi, les modalités de leur accompagnement,le contrôle de la recherche d’emploi et l’offre de services aux entreprises".