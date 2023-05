Dans une lettre au président de la République, publiée ce lundi 15 mai, la FFB, la Fnaim, la FPI, le Pôle Habitat FFB, Procivis et l’Unis regrettent que le CNR logement, qui devait présenter ses conclusions le 9 mai, ait été reporté "sans qu’une nouvelle date soit fixée." La presse, elle, a été avertie vendredi que le CNR logement était reporté au 5 juin. "Nous lisons qu’une autre 'conférence des parties' pourrait être organisée !", s’exclament-ils, en référence aux propos d’Emmanuel Macron dans Challenges (lire sur AEF info). Face à la crise du logement, "votre gouvernement connaît les propositions des professionnels que nous représentons", poursuivent ceux qui attendent "non plus une énième concertation, mais l’expression d’une volonté présidentielle claire et ambitieuse". Ainsi que des "mesures chiffrées, un calendrier de mise en œuvre rapide et des moyens financiers adaptés aux enjeux".