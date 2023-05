"Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que certains acteurs pourraient tenter d’exploiter ou de fausser injustement l’environnement de la recherche ouverte et de détourner les résultats de la recherche à des fins économiques, stratégiques, géopolitiques ou militaires", déclarent les ministres de la science du G7, le 15 mai 2023, à l’issue de leur réunion au Japon. Ils appellent à "des décisions éclairées et des mesures appropriées d’atténuation des risques afin de promouvoir en permanence une coopération internationale sûre, sécurisée et ouverte dans le domaine de la R&I".