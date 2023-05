Selon un communiqué de la CFE-CGC publié ce lundi 15 mai, "Bruno Le Maire s’apprêterait à signer un arrêté validant le passage d’Action logement services du secteur des intermédiaires financiers au secteur des administrations publiques". Une référence à la décision prise fin août par l’Insee de reclasser ALS en APU (lire sur AEF info). Avec le risque de compromettre son modèle de financement, si le groupe est inscrit sur la liste des Odac ne pouvant emprunter à plus de 12 mois. "Cette décision ne permettrait plus à ALS de jouer son rôle de banquier pour tout le secteur du logement social et intermédiaire", poursuit la CFE-CGC, selon laquelle "le ministre [de l’Économie] ne doit pas signer cet arrêté". "Le ministre continue de consulter l’ensemble des parties [prenantes] pour tirer les conséquences de la requalification (lire sur AEF info)" d’ALS en APU, répond Bercy à AEF info.