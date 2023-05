Les recteurs, rectrices, présidentes et présidents de la Ligue des universités européennes de recherche, élisent Linda Doyle, doyenne du Trinity College de Dublin (Irlande), à la présidence de la Leru, lors de leur assemblée générale du 12 mai 2023 à Zurich (Suisse). Henrik C. Wegener, recteur de l’université de Copenhague, et Peter Mathieson, vice-chancelier et principal de l’université d’Édimbourg, rejoignent le conseil d’administration. Kurt Deketelaere est reconduit comme secrétaire général.