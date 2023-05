La commission consultative des polices municipales s’est réunie, mardi 16 mai 2023, pour la première fois depuis quatre ans. Au programme, présentation de la loi sécurité globale, de la Lopmi et des changements associés pour les agents : accès à certains fichiers comme le SIV ou le SNPC, usage des herses ou place de la PM dans la nouvelle direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes. Christian Estrosi (Horizons, Paca), seul candidat, a également été reconduit à la présidence de la commission. Une nouvelle réunion sur les questions statutaires est prévue le 25 mai.