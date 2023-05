Dans le quartier Concorde, au sud de Lille, le projet NPNRU prend la suite du programme d’investissement d’avenir Ville durable et solidaire, qui a permis l’élaboration d’une démarche autour de la santé positive (qualité de l’air, nuisances sonores, énergie et alimentation durable). Les études urbaines encore en cours envisagent la déconstruction de l’ensemble des habitations du quartier (toutes HLM). Pour l’heure, seule la moitié est actée par la convention signée fin 2021. Les reconstructions devront apporter la mixité sociale et les activités nécessaires au retournement du quartier.