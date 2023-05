Comment réduire la pollution plastique de 80 % d’ici à 2040 ? Le Programme des Nations unies sur l’environnement livre ses pistes en publiant ce 16 mai le rapport "Fermer le robinet : comment le monde peut mettre un terme à la pollution plastique et créer une économie circulaire". S’attaquer à la réduction du flux de plastique et transformer le marché pour favoriser la réutilisation, le recyclage et les solutions alternatives permettraient de réaliser des économies chiffrées à 4 500 Md$. Le temps presse : retarder l’action de cinq ans augmenterait la pollution de 80 Mt d’ici à 2040.