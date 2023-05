"Pour la 1re fois depuis la création de Pirls (compréhension de l’écrit en fin de CM1), les résultats de la France s’améliorent", relève Pap Ndiaye, dans une interview à AEF info le 16 mai 2023. La France reste toutefois en dessous de la moyenne européenne : "Nous sommes au milieu du gué, et devons poursuivre les efforts", reconnaît le ministre, qui explique cette amélioration par une fermeture des écoles moins longue que dans les autres pays durant le Covid-19, et l’accent mis sur les savoirs fondamentaux. Pour améliorer ces résultats, il compte sur les plans maternelle et français, ainsi que les heures de soutien assurées dans le cadre du "pacte", à propos duquel il se dit "confiant" quant au nombre d’enseignants volontaires. Outre la formation continue des enseignants, il mise aussi sur la formation initiale et le projet de réforme de la formation initiale des professeurs des écoles pour un recrutement à bac+3.