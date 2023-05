Alors que le développement des smartphones et d'internet a conduit à l'avènement d'une "cité numérique", le sociologue Guillaume Ethier appelle à "réhumaniser la ville". Il plaide, dans un ouvrage paru le 3 mai 2023, pour l'émergence d'une "ville analogique", qui serait à la fois "lente, tangible, intime et imparfaite". "La cité numérique ne peut pas se contenter d'une pâle copie sous la forme de la ville intelligente, elle a besoin d'une concurrente forte et attractive qui ne réponde pas aux seuls caprices de la technologie", explique l'auteur, professeur à l'Uqam.