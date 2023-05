L’IGESR soumet 15 propositions pour renforcer les liens entre l’école et le monde économique, dans un rapport remis par Isabelle Bourhis, IGESR et déléguée ministérielle à la relation éducation – économie, publié le 11 mai 2023. L’autrice y propose une organisation du pilotage de la relation éducation - économie au niveau de la région académique, en y associant davantage les académies et les départements. Elle insiste également sur la sensibilisation des cadres de l’éducation nationale au monde économique et l’accroissement des moyens pour améliorer l’accompagnement des jeunes.