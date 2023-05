La commission d'enquête du Sénat sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique s'est penchée, le 10 mai 2023, sur les enjeux de la réhabilitation du parc HLM autour d'Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH, Anne-Claire Mialot, directrice générale de l'Anru, et Simon Molesin, directeur technique de la RIVP. Si le secteur HLM veut être au rendez-vous des échéances de la loi climat et résilience, il s'interroge de plus en plus sur l'ambition des programmes de rénovation, qu'il s'agisse de restructurer des logements ou de modifier les vecteurs énergétiques.