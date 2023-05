Les nouveaux usages du numérique "font peser un risque fort sur les salariés surchargés d’informations et par conséquent sur les organisations qui se doivent aujourd’hui d’étudier avec attention le sujet de l’infobésité et les risques psychosociaux associés", estime la start-up Mailoop, spécialisée dans la mesure et le management des usages numériques dans les organisations. Avec le cabinet de conseil Mazars et d’autres partenaires, elle lance le 15 mai 2023 l’Observatoire de l’infobésité et de la collaboration numérique et publie une étude sur le sujet.