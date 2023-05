Quelques jours après l’annonce par Pap Ndiaye de la création d’une instance visant à améliorer la mixité sociale et scolaire, alors qu’un plan plus ambitieux était attendu, Emmanuel Macron estime, dans L’Opinion du 15 mai 2023, que l’école "a besoin d’unité". "Le ministre a raison de vouloir rassembler tout le monde, mais il ne faut pas réveiller de vieux conflits". Il espère "rendre l’école publique plus forte" grâce au "pacte enseignant, et en donnant "encore plus de moyens pour les endroits difficiles". Autres pistes évoquées : "valoriser" les enseignants et "multiplier les innovations pédagogiques".