Le décret n° 368 du 13 mai 2023 paru au Journal officiel suspend l'obligation de vaccination des "professionnels et étudiants" contre la Covid-19. Il est pris en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception de lutte contre le virus. La Première ministre et François Braun s’appuient sur l’avis de la HAS du 29 mars après une saisine de la DGS portant sur l’actualisation des obligations et recommandations vaccinales des professions de santé et du social (lire sur AEF info). La HAS juge que la vaccination contre le SARS-Cov doit "être fortement recommandée" aux étudiants et professionnels du sanitaire et médico-social, professionnels des services de secours et d’incendie, et toute profession en contact avec des personnes vulnérables. Une instruction de la DGOS explicite précise les conditions dans lesquelles les agents et salariés suspendus vont être réemployés.