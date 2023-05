Voici les temps forts concernant la sécurité pour la semaine du 15 mai 2023 placée sous le signe de la justice. Des audiences et décisions concernant une syndicaliste policière et la tenue de fichiers illégaux de manifestants sont attendues lundi, portant sur le décret relatif aux drones mardi, et éventuellement mercredi le Conseil constitutionnel statue sur le projet de loi relatif aux JOP 2024. La CCPM, qui a été reportée, doit se tenir mardi. Mercredi, outre un colloque sur le thème des "crises majeures", les douanes sont au cœur de l’actualité à la Commission européenne et au Sénat.