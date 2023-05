Emmanuel Macron et le gouvernement ont présenté une série de mesures pour faire progresser "l’effectivité des droits" des personnes en situation de handicap, lors de la CNH (Conférence nationale du handicap) du 26 avril 2023. Une partie des mesures annoncées dans le domaine de l’emploi trouvent une traduction législative dans l’avant-projet de loi "pour une nouvelle société du travail et de l’emploi". C’est le cas de la pérennisation des expérimentations en entreprise adaptées : CDD Tremplin et EATT. Ou du rôle de France Travail pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap.