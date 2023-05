FINANCEMENT-BUDGET FRANCE 2030. Sont publiées :une convention financière du 11 mai 2023 entre l’État et l’Ademe relative aux investissements d’avenir et au plan France 2030 ;une convention financière du 11 mai 2023 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative aux investissements d’avenir et au plan France 2030. NUMERIQUE-NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET DE DONNÉES. Le décret n° 2023-361 du 11 mai 2023...