France 2030. La convention financière du 11 mai 2023 entre l’État et l’Ademe, relative aux investissements d’avenir et au plan France 2030, détaille l’organisation et les moyens prévus pour permettre à l’agence de mettre en œuvre l’ensemble des actions qui lui sont confiées pour la mission "Investir pour la France de 2030". Une autre convention financière du 11 mai précise l’organisation et les moyens prévus pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations de mettre en...