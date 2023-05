La revue "Diversité", éditée par l’Ifé-ENS de Lyon, consacre deux numéros à l’enseignement supérieur. Le premier, publié le 15 mai 2023, propose deux entretiens d’ouverture : avec Agnès Van Zanten sur l’ouverture sociale dans les filières sélectives, et avec Emmanuelle Picard et Julien Barrier sur les mutations récentes des universités et des universitaires. 18 articles de chercheurs sont ensuite déclinés sur trois thèmes : "L’enseignement supérieur à l’heure de la grande compétition", "L’accès à l’enseignement supérieur", "La carte et les formations". Une 4e partie sera publiée fin mai.